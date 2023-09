Sportivo Fossombroni: ripresa a pieno regime l’attività didattica

Grosseto: Con la ripresa dell’attività scolastica anche il Fossombroni ha iniziato il percorso delle iniziative didattiche legate all’indirizzo sportivo.

La scuola di istruzione superiore di via Sicilia ha già fatto partire il primo ciclo di incontri che ha coinvolto gli esperti di settore, avvicinando gli studenti alla conoscenza di varie discipline sportive.

Le prime uscite didattiche hanno riguardato la vela, con la visita alla scuola di Alessandra Sensini, il sup e la canoa con l’associazione Terramare di Maurizio Zaccherotti, l’orientering attraverso la collaborazione con la federazione italiana e il Baskin di Mario Santi e Davide Furi A questa parte didattica coordinata dall’insegnante Gabriella Corzani e dal responsabile dell’indirizzo sportivo del Fossombroni Amedeo Gabbrielli, si sono aggiunti gli incontri legati ad altre discipline sportive effettuati per gli studenti delle prime classi. Il calcio con l’intervento di Iacopo Tonelli, responsabile del centro sportivo del Grosseto e presidente dell’Atlante calcio a 5, e quello di alcuni giocatori del Grifone, come Riccardo Cretella e Manuele Giustarini, il baseball con Vic Luciani, l’hockey su pista con Fabio Carosi, il beach tennis con Luca Bidolli. Ha concluso questo primo ciclo di interventi Alessandro Corina, ex calciatore di serie B con la maglia del Grosseto e oggi affermato architetto.