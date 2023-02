Sport: Premio per Tc Sinalunga campione d’Italia 2022 per la serie A1 maschile

La cerimonia si è svolta in sala Gonfalone di palazzo del Pegaso. La consegna della targa al presidente del Tennis Club Sinalunga Marzio Bernardini. Sono intervenuti Antonio Mazzeo presidente del Consiglio regionale e Stefano Caramelli vicepresidente, la consigliera regionale Elena Rosignoli, il sindaco del comune di Sinalunga Edo Zacchei



Firenze: “Un risultato che ci manda un messaggio di speranza - ha detto Antonio Mazzeo presidente dell’Assemblea Toscana – e che dice che tutti possiamo farcela. Il Tennis Club Sinalunga, da poco arrivato in A1, è riuscito a vincere il campionato italiano. Una vittoria che è motivo di orgoglio per Sinalunga e per la Toscana tutta. Oggi con la consegna di questa targa vogliamo dire grazie per l’impegno, la dedizione, il sacrifico portato avanti negli anni dal Tennis Club Sinalunga e che ha permesso di raggiungere un risultato così significativo.”



Una targa al Tennis Club Sinalunga per celebrare i numerosi successi a livello nazionale raggiunti in poco più di sessanta anni di storia. Il riconoscimento del Consiglio regionale è stato consegnato al sodalizio sportivo nella sala Gonfalone di palazzo del Pegaso. Alla cerimonia sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e il vicepresidente Stefano Scaramelli, la consigliera regionale Elena Rosignoli, il sindaco del comune di Sinalunga Edo Zacchei, il presidente del Tennis Club Sinalunga Marzio Bernardini e una rappresentanza della squadra di serie maschile A1 vincitrice dello scudetto.

“E’ un riconoscimento importante per il Tennis Club Sinalunga che è entrato nella storia del tennis – ha aggiunto Stefano Caramelli vicepresidente dell’assemblea toscana – e che ha raggiunto un risultato sorprendente in uno sport molto competitivo, confrontandosi con grandi città. Si è raggiunto un risultato storico, per Sinalunga e la Toscana, e con queste motivazioni che è nata la nostra proposta all’Ufficio di Presidenza di attribuire un giusto riconoscimento a questa società sportiva. Vedere molti giovani impegnarsi e crescere nello sport è motivo di orgoglio, grazie anche al lavoro, all’impegno e alle professionalità di una società sportiva che dimostra di credere fortemente nel ruolo di aggregazione e socialità dello sport.”

“La vittoria del campionato italiano di tennis è la ciliegina sulla torta per il Tennis Club di Sinalunga – ha detto Elena Rosignoli consigliera regionale – da parte di una società che lavora da tempo con impegno e serietà per raggiungere risultati sempre più importanti. Inoltre questo risultato dimostra che non importa necessariamente vivere in un grande città o far parte di un grande club per raggiungere risultati di eccellenza: è un traguardo raggiunto che ci fa sognare.”

“Un risultato che ci rende orgogliosi dei nostri ragazzi – ha confessato Edo Zacchei sindaco di Sinalunga – e ancora oggi abbiamo lo striscione davanti al nostro palazzo comunale con la scritta campioni italiani. Vorrei ringraziare i dirigenti e i giocatori di questo circolo che hanno consentito di raggiungere un risultato così esaltante. L’impegno dell’amministrazione è adesso dotare questo circolo di strutture adeguate a supportare un processo di crescita naturale, per diventare sempre di più punto di riferimento per la nostra realtà e il territorio regionale.”

“Un sogno che avevamo nel cassetto e che oggi si realizza – ha detto Marzio Bernardini presidente del Tennis Club Sinalunga – e, dietro a questo successo, c’è un gruppo di persone appassionate che dedica il proprio tempo libero a far crescere i nostri giovani atleti. I nostri ragazzi sono cresciuti grazie ad uno staff tecnico di grande qualità, poi sono riusciti a realizzare a Torino la prestazione perfetta che ci ha consentito di diventare campioni italiani. Pur essendo un piccolo circolo di campagna siamo sempre stati ambiziosi e coraggiosi e, a volte, i grandi sogni diventano realtà.