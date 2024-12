Sport: La 1F incontra l’U. S. Grosseto e l’Associazione italiana arbitri

Grosseto: Giornata piena e caratterizzata da varie attività quella vissuta dalla 1F dell’ ISIS Fossombroni. accompagnata dai docenti Gabriella Corzani e Elena Bertone.

E’ iniziata al campo Scuola B. Zauli. Guidati da esperti hanno appreso i primi rudimenti del flag football. Sport molto simile al football americano. Lo differenzia la mancanza di contatto fra gli atleti. L’avversario si ferma, non placcandolo, ma strappandogli la bandierina che ha appeso dietro la cintura. Una disciplina molto coinvolgente e con poco contatto fisico. Perfetta in un contesto scolastico. Si acquisiscono, in sicurezza, destrezze e capacità nuove. E’ proseguita nell’attiguo impianto Nilo Palazzoli.

La classe ha assistito all’allenamento dell’ U. S. Grosseto 1912 sul campo ed in palestra. Hanno fatto gli onori di casa l’allenatore Luigi Consonni ed il capitano Riccardo Cretella. Il preparatore Nicola Stagnaro ha illustrato l’esecuzione dell’ esercitazioni proposte e le loro finalità. Emilio Dierna, laureato in scienze motorie, ha spiegato come con dedizione e passione si possano conciliare sport, anche di livello e studio. Infine, l’incontro con l’arbitro Alessandro Maretti che cura i corsi della sezione di Grosseto. Ha illustrato la figura del direttore di gara e del suo ruolo. E’ emersa l’ importanza che riveste a tutela dei protagonisti e della regolarità delle competizioni. Molte le domande sul regolamento e sulla sua applicazione. La dirigente scolastica prof.ssa Manuela Carli ha sottolineato la validità del metodo di apprendimento proposto che si rinforza attraverso il confronto con i protagonisti delle singole discipline sportive.