Spiaggia Acqua Dolce assessore Monni, tramite il Genio Civile, risponde a Ulmi

Monte Argentario: “Contiamo che le rassicurazioni offerte dall’assessore regionale all’ambiente Monia Monni, tramite il Genio Civile, al consigliere regionale della Lega Andrea Ulmi siano concrete, sia in ambito di ripristino ambientale che di salvaguardia del turismo, e che la spiaggia dell’Acqua Dolce venga ripristinata per il periodo estivo, sia in caso di conclusione dei lavori che di una successiva ripresa in autunno”. Così la segretaria della Lega Colline dell’Albegna Silvia Magi ed il componente del direttivo della sezione Walter Capitani, candidato nella lista di Priscilla Schiano a Monte Argentario, commentano la risposta che ha seguito l’interrogazione scritta presentata dal consigliere regionale Ulmi.

“Crediamo – sostengono Magi e Capitani – che il passaggio fondamentale della risposta sia quello in cui si prevede ‘l’obbligo da parte del richiedente, di sgomberare l’area occupata e la riconsegna della stessa in pristino stato di origine, libera da ogni struttura o materiale, confermando il carattere temporaneo e provvisorio’. Ed il successivo in cui si riporta che ‘l’autorizzazione prevede la sospensione dei lavori qualora non ultimati entro l’inizio della prossima stagione balneare con il ripristino dello stato dei luoghi, causa la concomitanza dell'inizio della stagione balneare medesima’. A questo punto non resta che verificare che l’impegno preso sia rispettato per salvaguardare una spiaggia che è uno dei gioielli dell’Argentario”. Lo stesso consigliere regionale Andrea Ulmi monitorerà la situazione. “Se la risposta dà rassicurazioni – conclude l’esponente della Lega- coordinandomi con la segretaria Silvia Magi e con Walter Capitani continuerò a seguire la vicenda, perché il ripristino ambientale è fondamentale, così come la salvaguardia della stagione estiva”.