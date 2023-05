Sport Spareggio playout: Il Grosseto pareggia contro il Terranuova e rimane in serie D 14 maggio 2023

Redazione Grosseto: Nello spareggio playout tra l'Us Grosseto e il Terranuova Triana, disputato a porte chiuse per la squalifica del campo dei maremmani, allo stadio "Due strade" di Firenze, il grifone pareggia 0-0 e rimane in serie D. Gara sofferta, finita dopo i due tempi supplementari, ma alla fine ha premiato la tenacia dei ragazzi di "patron" Giovanni Lamioni che restano in serie D. U.s. Grosseto 1912 – Terranuova Traiana 0 – 0 dts. U.s. Grosseto 1912: Nannetti, Crivellaro, Bruno, Cretella, Carannante, Bruni, Diambo, Pasciuti 4' st- Battistoni), Gomes (6' sts. Aleksic), Giustarini (34' pt. Cesaroni) (3' sts. Scaffidi), Moscatelli (1' sts Caprioli). A disp. Cirillo, Caprioli, Ferrante, Ciolli, Battistoni, Cesaroni, Generali, Aleksic, Scaffidi. All. Cretaz

Terranuova Traiana: Antonielli, Farini, Artini, Bega, Cioce, Dema (45' st. Maloku), Gautieri (15' pt. Petrioli)(10' sts. Mascia), Massai, Meucci (25' st. Schinnea) (36' st. Ceppodomo), Benucci, Sacconi. A disp. Limnetra, Neri, Maloku, Petrioli, Mascia, Mazzeschi, Schinnea, Occholini, Ceppodomo. All. Calori

Direttore di gara: Stefano Striamo di Salerno - Assistenti: Giovanni Ciannarella di Napoli e Tommaso Tagliaferro di Caserta foto di repertorio

