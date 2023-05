Sostenibilità nel lavoro: sindacato incontra i giovani con percorso promosso da Cisl

Mercoledì 10 maggio, alla Sala Eden, l'evento conclusivo del progetto promosso da Cisl Grosseto, Federazione pensionati di Cisl Grosseto, Fondazione polo universitario grossetano e il Dipartimento di scienze politiche e internazionali (Dispi) dell’Università di Siena



Grosseto: Si terrà mercoledì 10 maggio, a partire dalle ore 9 nella sala Eden di Grosseto, l’incontro intitolato “Educazione alla sostenibilità nel mondo del lavoro” e organizzato dalla Cisl Grosseto con la Federazione pensionati, la Fondazione polo universitario grossetano e il Dipartimento di scienze politiche e internazionali (Dispi) dell’Università di Siena, con l’obiettivo di presentare il percorso svolto da dieci giovani studenti universitari in azione come tutor, in quindici istituti superiori di Grosseto.

Alla mattinata, che si aprirà alle ore 9 con l’introduzione di Katiuscia Biliotti, segretaria generale Ust Cisl Grossseto, e con i saluti delle istituzioni, saranno presenti anche Gerardo Nicolosi direttore Dispi, Ciro Recce segretario generale Usr Cisl Toscana, che farà le conclusioni finali. Durante la mattinata saranno presentati i lavori delle scuole, introdotti da Francesca Ricci della segreteria Usr Cisl Toscana, e intervallati dall’intervento del professor Giacomo Spinsanti, della Fondazione polo universitario Grossetano. A seguire la tavola rotonda con i peer educator, moderata da Ettore Innocenti, formatore del Centro studi ricerca e formazione Cisl.