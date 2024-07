Sollevato dall'incaricato il manager del Bbc Grosseto Junior Oberto

Grosseto: La società Bbc Grosseto comunica che in data odierna ha sollevato dall'incarico di manager della squadra Junior Oberto con effetto immediato. A Junior vanno i nostri ringraziamenti per il lavoro svolto fino ad oggi e i migliori auguri per la sua carriera da tecnico.

"Il ruolo di manager è stato affidato a Filippo Olivelli che ha accettato di condurre la squadra in questa ultima importantissima parte di stagione. Tutta la società è sicura che Filippo e tutto lo staff tecnico sapranno riportare nella squadra l'entusiasmo e la serenità necessari per finire questo campionato nel miglior modo possibile. Buon lavoro e forza Bbc Grosseto", termina la nota.