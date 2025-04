Siena, sopralluogo di Giani e Bezzini al cantiere del Lotto Volano a Le Scotte

“Una ristrutturazione che sta segnando fortemente il rispetto dei tempi, e che mette Siena sempre più al centro della Sanità Toscana”.

Firenze: Il presidente Eugenio Giani questa mattina ha svolto un sopralluogo a Le Scotte di Siena sul cantiere del Lotto Volano, il nuovo edificio di supporto all'ospedale che consentirà in futuro la ristrutturazione dei diversi lotti del presidio ospedaliero-universitario.

Accompagnato dall'assessore alla salute Simone Bezzini e dal dg dell'Aou senese Antonio Davide Barretta nonché dai tecnici che stanno eseguendo i lavori, Giani ha espresso la sua soddisfazione e ricordato come si tratti di “una ristrutturazione da più di 50 milioni che vediamo emergere giorno dopo giorno”.

Il cantiere del Lotto Volano si inserisce nel più complessivo masterplan di ammodernamento di Le Scotte, “per un totale di 121 milioni di euro di investimenti”, ha sottolineato il presidente.

"Finalmente – ha sottolineato Giani - abbiamo risolto tutti i problemi dei sottoservizi che avevano in qualche modo rallentato la fase delle fondamenta. Ora c'è già la torre dell'ascensore e le gru attive incominciano a dare il senso dei piani di una struttura che svolgerà per l'ospedale una funzione circolare fondamentale".

“È una delle più importanti opere finanziate con le risorse del Piano Nazionale Complementare connessa al PNRR della Toscana attraverso cui la Regione ha fatto una scelta strategica”, ha osservato l'assessore Bezzini. “È la dimostrazione concreta – ha aggiunto l'assessore – del nostro impegno verso il sostegno del piano di riqualificazione strutturale e tecnologica dell'azienda ospedaliera universitaria senese che lancia gli ulteriori interventi di riqualificazione della struttura”.

"Tutto ciò non dimentichiamoci - ha concluso Bezzini - è anche accompagnato dal sostegno all'ammodernamento delle tecnologie. Sull'azienda ospedaliera universitaria senese sono stati investiti milioni di euro, consentendo un rinnovamento delle attrezzature, che daranno strumenti adeguati ai professionisti e possibilità di cura più avanzati per i pazienti".

I lavori del Lotto Volano de Le Scotte dovranno essere conclusi per giugno 2026, come richiesto dal Pnrr. “Confido nel fatto che i tempi siano rispettati”, ha commentato il dg Barretta, precisando che “le opere di elevazione sono partite da qualche settimana, e quindi siamo nella fase di accelerazione”.

“Sono stati superati alcuni problemi nella fase di realizzazione delle opere di fondamenta perché c'è stata anche una modifica progettuale ei sottoservizi non erano mappati, ma superate questi momenti di difficoltà iniziali, ora direi che possiamo procedere più spediti”, ha spiegato il direttore generale dell'Aou Senese, che ha ringraziato la Regione per essere al fianco dell'Azienda e per la disponibilità a discutere già delle prossime tappe del masterplan di ammodernamento.

Il piano di sviluppo de Le Scotte include la realizzazione della Palazzina Ambulatoriale, al fianco della quale sorgerà un parcheggio da 270 posti servito da una sistemazione della viabilità, e il prolungamento dell'attuale Lotto 1 dell'Ospedale dove verranno centralizzate tutte le attività di laboratorio.

Da Barretta anche un accenno sul nuovo magazzino. “Abbiamo già il progetto definitivo approvato e una convenzione con Invitalia perché si occupa di bandire la gara, cosa che avverrà a breve con una aggiudicazione e apertura del cantiere entro l'anno”.