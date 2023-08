“Sogno di una notte di mezza estate” a Capalbio Scalo

L’evento si terrà lunedì 14 agosto, dalle ore 20, in piazza Aldo Moro



Capalbio: Sarà una serata all’insegna della musica quella che andrà in scena lunedì 14 agosto, in piazza Aldo Moro a Capalbio Scalo. “Sogno di una notte di mezza estate”, l’evento organizzato da Fondazione Capalbio in collaborazione con il Comune e #capalbiogiovani, comincerà alle ore 20 con il duo acustico Joleconlaj e Leo di Dante, mentre alle ore 22.30 ci sarà Simone Renzi al Dj set e si chiuderà con la “cocomerata finale”.