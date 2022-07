Softball, le under 13 vincono anche l’ultima gara della stagione

Le mini-biancorosse si sono imposte allo stadio Simone Scarpelli per 13-9 contro i Lancers di Lastra a Signa



Grosseto: Si chiude con un’altra vittoria il campionato per il Bsc Grosseto under 13 di softball. Le “little girls”, guidate dal coach Fiorenzo Cappuccio, insieme a Franca Pastorini, Kelly Childers e Frank Maietta si sono imposte per 13-9 contro i Lancers di Lastra a Signa. Assente invece il manager Paolo Verrecchia, impegnato con la nazionale italiana under 15 che nelle prossime settimane affronterà l’Europeo in Olanda. “Ci tengo a ringraziare – dichiara Paolo Verrecchia, manager del Bsc Grosseto under 13 di softball – tutte le ragazze del team. Sono state esemplari nella serietà e nell’impegno, dimostrando di avere tutte le carte in regola per crescere sia sul piano sportivo che umano. Comprendendo, inoltre, che prima dei risultati e delle grandi prestazioni conti il divertimento, la professionalità e il rispetto degli avversari e degli arbitri”.

La gara, giocata allo stadio Simone Scarpelli, ha visto l’ottima prestazione di entrambe le formazioni, che si sono date battaglia all’insegna del bel gioco e della sportività. Ad avere la meglio sono state le mini-biancorosse che, ancora una volta, hanno dimostrato di essere in forte crescita e di aver costruito un gruppo coeso e affiatato.