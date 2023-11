Soccorso e sicurezza: gli studenti del Fossombroni incontrano i Vigili del fuoco

Grosseto: Una giornata all’insegna della sicurezza e della conoscenza. Gli studenti delle classi quinte del Fossombroni a indirizzo sportivo, hanno visitato la caserma dei Vigili del fuoco di Grosseto.

Grazie al personale accogliente e altamente qualificato, i ragazzi hanno appreso le tecniche maggiormente utilizzate per il soccorso in caso di incendio e soprattutto in caso di alluvione. A tal proposito sono stati mostrati agli studenti del Fossombroni i mezzi in dotazione presso il comando provinciale di Grosseto e quelle che sono le attrezzature utilizzate dai pompieri in caso di soccorso nelle zone alluvionate. A far da supporto, anche i filmati con gli interventi dei Vigili del fuoco di Grosseto avvenuti nei recenti, drammatici, casi di alluvione e anche una testimonianza direttamente dal passato, con la storica alluvione del 1966. Temi che purtroppo sono ancora di stretta attualità e che certificano l’importanza del pronto intervento qualificato da parte dei Vigili del fuoco.

Gli studenti del Fossombroni hanno mostrato grande entusiasmo durante tutta la durata dell’incontro e hanno chiesto indicazioni anche sull’accesso alla professione. Ad accompagnare i ragazzi, sono stati gli insegnanti Gabriella Corzani, Mariangela Chiarenza, Giuseppe Garofalo, Roberto Bisti, Maria Patrizia Cassisa e Flavia Rustici.