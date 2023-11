Cronaca Soccorso a persona: accusa un malore mentre era in cerca di funghi 2 novembre 2023

Follonica: Soccorso a persona, nel primo pomeriggio della giornata di ieri 1 novembre in una zona impervia in località Valli nel comune di Follonica. Un cercatore di funghi, di anni 70, a causa di un malore improvviso allertava autonomamente i soccorsi. Vista la particolarità del terreno e la presenza di una linea elettrica ad alta tensione che rendeva impossibile l’intervento di mezzi aerei, la zona in prossimità della persona da soccorrere veniva raggiunta con il mezzo fuoristrada VF con a bordo anche personale sanitario. Individuata la precisa posizione dell’uomo nella fitta vegetazione, il personale VF provvedeva a creare un varco nella boscaglia per permettere di trasportare l’infortunato, assicurato su barella spinale, a bordo del mezzo fuoristrada che lo ha poi condotto all’ambulanza per il suo successivo trasferimento all’ospedale di Grosseto. (foto di repertorio) Seguici





