Skeep: Il 27 novembre torna la Staffetta del Cuore

Grosseto: Ritorna domenica 27 novembre La Staffetta del Cuore che l'associazione Skeep, con il patrocinio del Comune di Grosseto, organizza in favore di Telethon in collaborazione con Banca Nazionale del Lavoro, Fondazione Telethon e Centro Commerciale Aurelia Antica.







Una staffetta che, così come quella virtuale televisiva di respiro nazionale, ha il profondo valore della solidarietà. L'istituto di credito romano, sponsor storico di Telethon dal 1992, con quella “maratona” si prefigge, infatti, di raccogliere fondi per sostenere l'intera filiera della ricerca per la cura delle malattie genetiche rare; Skeep, che ha nel suo stesso dna l'attenzione per coloro che con queste patologie hanno a che fare, cerca di fare la sua parte allestendo questa sua particolare staffetta.

E' l'edizione n. 9 che l'associazione di Cristiana Artuso offre ai podisti grossetani: dal momento della sua nascita (2013), è stata costretta a saltare soltanto l'annata 2020, a causa del covid. Ed anche questa volta i volontari giallo-azzurri non hanno lesinato sforzi per favorire la riuscita della manifestazione che prenderà il via alle ore 10. Ci sarà, infatti, la corsa agonistica riservata al nocciolo duro dei podisti maremmani (la Urban Aurelia Antica Trail), sette chilometri e mezzo fra la ciclabile sull'argine e l'interno della fattoria San Lorenzo; toccherà poi alla Staffetta del Cuore vera e propria, con ciascuno dei 4 frazionisti che dovrà trasportare il testimone per un chilometro e settecento metri; la terza opzione per offrire il proprio contributo alla solidarietà è la Camminata dell'Amicizia, che, in base alle condizioni atmosferiche della giornata potrà essere di 3 o 6 chilometri; e non mancherà, infine, il travolgente centinaio di metri fatti di volata dall'entusiastica partecipazione degli atleti speciali Skeep.

A margine della parte sportiva (sono previsti premi per i primi tre classificati di ciascuna categoria), tante iniziative collaterali: postazioni per la vendita di gadget a tema, i canti della corale Skeep diretta da Barbara Lipparini, il ristoro offerto agli atleti a fine gara e la chiusura in grande stile con l'intervento della Filarmonica Città di Grosseto del presidente Lecci che non ha voluto mancare di offrire il proprio contributo all'evento. Sport e divertimento, insomma, a servizio della solidarietà. Le iscrizioni (10 euro per gli atleti della Urban Trail, 5 euro per tutti gli altri) si ricevono presso il negozio Running 42 di via Sauro 106 e, domenica 27, presso la postazione di partenza della gara dalle ore 8 e 30 alle 10.

“Siamo davvero felici di poter dare il nostro supporto, come ogni anno, ad Ads Skeep nella realizzazione della Staffetta del Cuore, un momento di solidarietà che riunisce tutti i cittadini grossetani – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna ed il vicesindaco e assessore allo Sport Fabrizio Rossi -. Un’iniziativa portata avanti con molta passione che dimostra la voglia di dare un aiuto concreto alla ricerca, infatti il ricavato dell’evento sarà devoluto a Fondazione Telethon. Ringraziamo l’associazione Skeep per l’impegno che come sempre mettono nell’organizzazione della giornata e di tutte le attività previste”.

L'immagine allegata è riferita a una precedente edizione