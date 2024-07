Sindaco Grosseto revoca deleghe all'assessore Sara Minozzi. Adesso si aprono nuovi orizzonti

Grosseto: Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha revocato le deleghe all'assessore Sara Minozzi. Nel prossimo futuro sarà quindi indicato un nuovo componente della giunta comunale", così il comunicato del sindaco di Grosseto.

Un provvedimento, quest'ultimo, vista la situazione che si era creata all'interno della maggioranza, che non coglie più di tanto di sorpresa nessuno.



“Dopo innumerevoli riunioni e molti mesi trascorsi, le forze politiche non sono riuscite a trarre risultati concreti, - dice il sindaco - sono quindi costretto a dover prendere in mano la situazione. Tutto nasce dalle note vicende interne alla Lega: dinamiche che hanno prodotto importanti cambiamenti nella composizione dei gruppi in Consiglio e, di conseguenza, un disequilibrio nella giunta comunale, sintesi estrema della maggioranza consiliare. E in democrazia, la legge dei numeri e delle rappresentanze, volenti o nolenti, è determinante. A Sara Minozzi – conclude il sindaco - va il mio più sincero e sentito ringraziamento per il lavoro svolto”.