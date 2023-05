Attualità Sindaco di Monte Argentario ha presentato questa mattina in Municipio la giunta 25 maggio 2023

25 maggio 2023 165

165 Stampa



Redazione Affiancheranno Arturo Cerulli nella nuova amministrazione comunale cinque assessori di cui due, il vice sindaco ed un assessore esterno sono di Porto Ercole, tre di Porto S.Stefano.

Monte Argentario: Il neo sindaco eletto Arturo Cerulli, sostenuto dalla lista "Civico 23" e da Fratelli d'Italia, che ha vinto la competizione elettorale dello scorso 14 e 15 maggio nel comune di Monte Argentario, ha presentato questa mattina presso il palazzo municipale la squadra di governo del Promontorio per i prossimi 5 anni.

La Giunta è così composta : Michele Lubrano, imprenditore 55 anni (P. Ercole) Assessore – Vice Sindaco con deleghe a Lavori Pubblici, Protezione Civile, Attuazione P.R.P. e messa in sicurezza del porto di Porto Ercole ; Chiara Orsini, libera professionista 35 anni, Assessore con deleghe a Turismo, Cultura, Sport, Commercio; Michele Vaiani, impiegato 39 anni, Assessore con deleghe a Economia del mare, Ambiente; Paola Pucino, avvocato 50 anni, Assessore con deleghe a Sanità, Sociale, Pubblica Istruzione; Silvano Scotto, libero professionista 32 anni (P. Ercole) Assessore esterno con deleghe a Bilancio, Tributi, Partecipate. Il sindaco ha trattenuto a sé lo svolgimento di tutte le funzioni delle materie non assegnate oggi nel decreto di nomina degli assessori. Nei prossimi giorni saranno rese note le deleghe che saranno conferite ai Consiglieri comunali e gli altri incarichi. Dopo la presentazione ufficiale a cui hanno partecipato anche alcuni Consiglieri comunali ed il pubblico la giunta si è riunita per deliberare i primi atti.



Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Sindaco di Monte Argentario ha presentato questa mattina in Municipio la giunta Sindaco di Monte Argentario ha presentato questa mattina in Municipio la giunta 2023-05-25T15:57:00+02:00 364 it Sindaco di Monte Argentario ha presentato questa mattina la giunta. Affiancheranno Arturo Cerulli nella nuova amministrazione comunale cinque assessori di cui due, il vice sindaco ed un assessore esterno di Porto Ercole, tre di Porto S.Stefano PT2M /media/images/giunta-monte-argentario-2023.jpg /media/images/giunta-monte-argentario-2023.jpg Maremma News Monte Argentario, Thu, 25 May 2023 15:57:00 GMT