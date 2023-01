Simone Librale in concerto al Polo Bianciardi

Grosseto: Primo appuntamento del 2023 con i giovani artisti del progetto Attraverso i Suoni. Giovedì 26 Gennaio alle ore 18.00 nell’Aula Magna del Polo Bianciardi di Grosseto sarà possibile assistere al concerto del pianista Simone Librale.

Librale ha intrapreso lo studio del pianoforte con il M° Giuliano Adorno, sotto la cui guida ha concluso il corso pre-accademico. Si diploma all’ISSM “Pietro Mascagni” di Livorno, sotto la guida dei Maestri Daniel Rivera e Maurizio Baglini. Ha partecipato con successo a vari concorsi quali il Concorso Regionale Lions Club Grosseto Aldobrandeschi, “Giulio Rospigliosi” a Lamporecchio (PT); “Riviera etrusca” a Piombino (LI), "SilVer 2017” a Empoli; "Paolo Zuccotti” a Firenze, ”Mirabello in Musica” a Mirabello Sannitico (CB), Riviera della Versilia "Daniele Ridolfi” a Camaiore (LU). È risultato vincitore più volte al Premio Palmiero Giannetti di Grosseto. Nel 2018 ha ottenuto la borsa di studio “Ugo Ferrario" presso l'ISSM "P. Mascagni" di Livorno.

Nella sua carriera si è esibito in vari festival tra cui: Orbetello Piano Festival – Al chiaro di luna, Festival musicale “Recondite Armonie” a Grosseto, Festival Internazionale di Scansano “Morellino Classica”, Livorno Music Festival, “Effetto Venezia” a Livorno, “Young Artists - piano solo series” presso l’Aula Magna dell’Università degli studi di Roma Tre. Nel 2020 ha debuttato come solista con Roma Tre Orchestra nel “Mozart Project” sotto la direzione di Sieva Borzak. Nel 2021 ha preso parte al progetto “I quattro elementi in musica” del Teatro Verdi di Pordenone in quanto protagonista della puntata dedicata al Fuoco eseguendo “Feux d’artifice” tratto dal secondo libro dei Préludes di Claude Debussy e la “Première Sonate” di Pierre Boulez. Nello stesso anno ha debuttato al Teatro Torlonia a Roma in occasione del “Maurizio Baglini Project” eseguendo la Quinta sinfonia di Ludwig van Beethoven nella trascrizione per pianoforte solo di Franz Liszt. Nel 2022 ha partecipato alla trasmissione “Voci in barcaccia” in diretta su Rai Radio3 eseguendo “The Alcotts” tratto dalla sonata n. 2 “Concord Mass., 1840-60” di Charles Ives.

Ha una particolare predilezione per il repertorio moderno e contemporaneo che lo ha spinto a frequentare il corso di pianoforte contemporaneo dell’Accademia di musica di Pinerolo nella classe del Maestro Emanuele Arciuli, con il quale ha affrontato brani importantissimi della musica pianistica dello scorso secolo. Grazie a questa passione ha collaborato con il Livorno Music Festival 2018 eseguendo brani scritti su poesie di Giorgio Caproni in occasione della masterclass del grande compositore italiano Stefano Gervasoni. Ha frequentato seminari e masterclasses tenuti da Nati Ballarin, Hector Moreno, Giuliano Adorno, Leonel Morales, Daniel Rivera, Zlata Chochieva e Misha Dacic. Nell'aprile 2022 è stato selezionato tra i vincitori di Attraverso i Suoni – A.Gi.Mus. Sistema Futuro, progetto di A.Gi.Mus. Firenze, Grosseto, Arezzo e Fondazione CR Firenze per il sostegno alla carriera professionale di giovani talenti under 30.

Il programma che eseguirà prevede alcuni brani dalla Sonata D894 di F. Schubert: Molto moderato e cantabile, Andante, Minuetto. Allegro moderato – Trio, Allegretto e Night Fantasies di E. Carter. Venerdi 27 gennaio alle ore 17.30 presso la Sala dell’Accademia in Piazza della Repubblica a Pitigliano Librale replica il concerto grazie alla collaborazione e tra A.Gi.Mus. e l’Accademia. Una partnership, promossa dalle due Associazioni e dal M° Valerio Lupi, nasce dal desiderio di valorizzare i giovani talenti offrendo loro un ulteriore banco di prova per proporsi e per farsi conoscere. Per l'Accademia è anche un'ottima opportunità per presentare nuovi stimoli per i propri allievi, riscoprire il piacere della musica dal vivo, del contatto diretto tra cultura e territorio. Il concerto del 27 coincide con la Giornata della Memoria ed è inserita tra le celebrazioni organizzate dal Comune di Pitigliano.

Per prenotazioni agimusgrosseto@agimus.it - A febbraio A.Gi.Mus. torna con con la musica dal vivo il 16 Febbraio con il Trio Ad Libitum, nell’Aula Magna Polo Bianciardi per il progetto di Attraverso i Suoni, in cui si eibirà anche la pianista Sara De Santis il 23 febbraio. La Voce di Ogni Strumento, invece, sarà al Teatro Moderno di Grosseto con il violinista Giuseppe Gibboni e l’Orchestra della Toscana il 18 febbraio. Biglietti già disponibili su Ticketgate