Sicurezza sugli autobus, Gabbrielli: «Più vigilanza sui mezzi pubblici»

Grosseto: "Criminalità, vandalismo e delinquenza sui mezzi pubblici. Un crescendo di episodi che deve far riflettere, al fine di trovare una soluzione alla problematica. Ad occuparsi della vicenda è Amedeo Gabbrielli, consigliere comunale di Forza Italia Ppe che chiede alle istituzioni maggiore attenzione.

«È proprio nei mezzi di trasporto pubblici che spesso accadono rapine, furti, abusi e violenze contro i passeggeri – spiega Gabbrielli –. I soggetti che più spesso subiscono aggressioni, atti di violenza e soprusi sono le categorie deboli, ovvero gli anziani, i giovanissimi, i disabili e le donne. Al tempo stesso, anche il personale in servizio nei mezzi pubblici, dai conducenti ai controllori dei biglietti, subisce frequentemente prepotenze e aggressioni».

Per questo il consigliere comunale apre al ragionamento alla presenza delle forze armate sui mezzi pubblici: «Appare fuori dubbio che la presenza di personale delle forze armate e delle guardie giurate in divisa sui bus e sui treni pubblici scoraggia la delinquenza e la violenza, nonché il fenomeno dell'evasione del biglietto». Da questo presupposto l’invito di Gabbrielli nei confronti del sindaco di Grosseto, in modo che possa attivarsi con la Regione: «Sarebbe opportuno confrontarsi con i gestori privati dei mezzi pubblici – conclude il consigliere comunale – affinché si possa rendere gratuito l’uso dei pubblici servizi di trasporto per i membri delle forze armate e per la categoria dei corpi di vigilanza privata, purché indossino la divisa di ordinanza del corpo o istituto di appartenenza».