Sicurezza nei cantieri: a Ladispoli l’incontro di CNA sulla nuova patente a crediti

Ladispoli: “Una ulteriore occasione per illustrare alle imprese cosa sta cambiando nel settore dell’edilizia” così Attilio Lupidi, segretario di CNA Viterbo e Civitavecchia, durante l’incontro informativo tenutosi venerdì scorso presso l’azienda Flear a Ladispoli, a cui ha partecipato anche Luca Fanelli, responsabile sindacale CNA.

Un evento organizzato per spiegare alle imprese locali le modalità di applicazione della nuova patente a crediti, un sistema digitale obbligatorio che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha introdotto per incentivare la sicurezza e assicurare la conformità alle normative nei cantieri.

Un’occasione per ribadire la possibilità, in fase di prima applicazione, per le imprese e i lavoratori autonomi di autocertificare il possesso dei requisiti necessari per ottenere la patente. Questa dichiarazione può essere inviata all'Ispettorato del Lavoro tramite PEC e sarà valida ancora fino a pochi giorni, il prossimi 31 ottobre, consentendo alle aziende di continuare a operare in cantiere fino alla scadenza indicata. Tuttavia, l’autocertificazione non sostituisce la patente: entro la stessa data, sarà comunque obbligatorio fare richiesta ufficiale tramite il portale dell’Ispettorato per avere la patente valida dal 1° novembre.

Inoltre, è stato chiarito che le imprese già in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA di classe pari o superiore alla III, a prescindere dalla categoria, sono esentate dall’ottenimento della patente a crediti.

A conclusione dell’incontro, Lupidi ha sottolineato ancora il ruolo della CNA: “Continueremo a supportare le imprese con percorsi formativi e consulenze mirate per affrontare al meglio la transizione verso il nuovo obbligo, permettendo loro di rafforzare la propria posizione all’interno del settore”.