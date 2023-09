Si scaldano i motori, arriva il Rally a Piombino

Si tratta dell'8° Rally delle Colline Metallifere e della Val di Cornia, confermata gara nazionale, che sarà anche valida per il 3° Historic Rally della Val di Cornia (TRZ 3° zona). L'evento sarà dedicato alla memoria di Leonardo Tucci , il driver livornese scomparso qualche anno fa.



Piombino: Sta per arrivare il rally a Piombino. Grande è l'attesa per l'evento nazionale che la scuderia automobilistica Maremma Corse 2.0, sta preparando per andare in scena nei giorni 21 e 22 ottobre nella città del ferro.

L'edizione numero 8 del Rally delle Colline Metallifere e della val di Cornia sarà dedicato anche quest'anno, è la sesta volta, alla memoria di Leonardo Tucci, sarà una edizione che si preannuncia con grandi novità, la più importante delle quali, la conferma della super prova spettacolo in notturna nella zona del Porto, oltre la conferma a gara nazionale valida anche per il 3° Historic Rally della Val di Cornia, quindi tutti i presupposti ad ulteriore crescita per questo rally con il quale la sua nascita nel 2015, ha cercato di coniugare lo sport con la promozione del territorio.

Tante le prove spettacolari che si vivranno in tutta la Val di Cornia, e grande curiosità desta la suggestiva “tappa” in notturna nella zona del Porto.

Si accendono i motori ed è subito febbre, febbre di rally e non potrebbe essere diversamente di un evento che per l'ottavo anno consecutivo approda nella cittadina tirrenica, dove - dicono gli organizzatori - è stata trovata ampia accoglienza- sia dall'amministrazione comunale che dagli operatori economici.

E proprio Piombino sarà l'epicentro della kermesse.

E così per due giorni Piombino sarà la capitale dei motori dominando l'ambiente sportivo cittadino per la felicità di moltissimi appassionati.

Si partirà e si arriverà dal Centro di Piombino (Corso Italia), aspettando di nuovo il bagno di folla che si è registrato nel 2019.

Oltre la conferma ad evento nazionale, ci sono importanti novità. Le verifiche tecniche si svolgeranno presso il parco assistenza ubicato a Marina di Salivoli.

Sette le prove speciali, per un totale di 61 km di tratti cronometrati su un tracciato che ne misura 338,950 di km totali.

Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 11 ottobre alle ore 23:59.