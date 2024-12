Si riunisce il Consiglio comunale di Scarlino: si parlerà di società partecipate

Scarlino: Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Scarlino. Lunedì 30 gennaio alle ore 11 in sala consiliare (piazza Garibaldi, Scarlino) è in programma l’assise per discutere delle misure di razionalizzazione 2023 e dell'analisi dell'assetto delle società partecipate dal Comune di Scarlino e della relazione sugli interventi avviati e dell’adozione dei provvedimenti per la razionalizzazione periodica 2024.

La seduta si chiuderà con le comunicazioni del sindaco Francesca Travison.