Pinocchio: la straordinaria storia del burattino di legno che diventò bambino... ma non troppo

Scansano: Lo spettacolo teatrale, interattivo "Pinocchio", del Teatro Studio di Grosseto, ha girato in lungo e in largo per piazze, vicoli, scuole, auditorium e teatrini, senza perdere, in questo percorso lungo quindici anni, nemmeno un poco di smalto. Gli attori, spaziano dal naturalismo al grottesco all'animazione, con ritmo e fluidità, trascinando il pubblico in un vortice di immagini ed emozioni, attingendo dai luoghi che li ospitano sempre nuova forza e bellezza e confermandosi nella gioia e nel divertimento di narrare e rappresentare l'eterna fiaba di Pinocchio.

Si tratta di una messa in scena dal sapore antico, "da baracca", in cui lo spazio scenico diviene platea e la platea spazio scenico, in un alternarsi di scene che nascono, si infrangono e si ricompongono, proprio come le regole nella vita di Pinocchio! In un contatto reale, continuo e giocoso tra attori e pubblico si snodano le vicende salienti, ricostruite per quadri animati.

Il 28 dicembre alle ore 17.00 al teatro Castagnoli di Scansano.

Interpreti: Daniela Marretti, Luca Pierini, Enrica Pistolesi, Mirio Tozzini

Regia: Mario Fraschetti