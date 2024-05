Si parla di Oreste Piccioni nei Pomeriggi Culturali a Villa Donati

Grosseto: "Lo scienziato grossetano Oreste Piccioni artefice della nascita della fisica delle alte energie". Questo il tema che il Prof. Marco Monaci svolgerà Govedì 2 maggio alle ore 17.30 per i Pomeriggi Culturali a Villa Donati in viale Manetti 7 a Grosseto.

Come è consuetudine ormai da più di due anni, nei programmi di questa iniziativa culturale è previsto almeno una conversazione che si riferisca a figure importanti del nostro territorio, per far sì che vengano conosciute in modo più approfondito, non solo per il loro valore in se stesso, ma sorattutto per ciò che hanno rappresentato per il territorio, e, come in questo caso, per il prestigio dato al nostro Paese anche sul piano internazionale. Infatti, per questi personaggi, in una ipotetica iniziativa scolastica dove fosse dedicato uno spazio per la conoscenza della storia locale, dovrebbe essere dedicato uno spazio di approfondimento speciale. Spesso, invece, dopo avergli dedicato una lapide, burocraticamente dovuta, purtroppo si perde il ricordo, la memoria di ciò che sono stati e hanno rappresentato e con essa il senso di appartenenza, che è il valore che fa del territorio e della sua comunità il vero, autentico, patrimonio.

L'argomento non sarà trattato nella forma prevista di addetti ai lavori, ma in modo che emerga la figura del personaggio e quello che debba essere ricordato. Per tutto ciò l'organizzazione confida in una sentita partecipazione.