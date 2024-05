Intervista doppia: due libri e due autrici alla libreria QB

Grosseto: Due presentazioni in un’unica occasione. E’ l’appuntamento in programma domani, mercoledì 22 maggio alle 18, alla libreria QB (piazza Pacciardi, 1) di Grosseto con le scrittrici Elisabetta Tagliati che racconterà il suo “Oltre l’abisso” ed Elena Vittoria Sinico che ci introdurrà a “Il ritratto”.



In “Oltre l’abisso”, Bethel ci narra di una vita sconvolta da un’esperienza mistica, in cui amore e spiritualità vanno di pari passo. Un enigmatico sogno che trascina tanto la protagonista quanto l’autrice stessa in un vortice che tende alla scoperta di sé. Una scoperta che trova nell’amore la sua irrinunciabile guida e ispirazione. Una rivelazione che ci esorta ad assaporare la vita nelle sue componenti più sottili, riscoprendo la profondità e l’unicità dell’uomo.

Nel libro “Il ritratto” invece Caterina Soavi ha quasi diciotto anni e vive in due realtà ed epoche diverse: a Versailles, nel 1657 e a Mantova, nel 1999. Sono davvero la stessa persona o si tratta di un gioco perverso della mente? Un mistero avvolge la morte della giovane cortigiana e la Caterina del presente sarà costretta e coinvolta a scoprire la verità prima del giorno del suo compleanno. L’inseparabile amica Anna, un’affascinante psicanalista e altri personaggi l’accompagneranno in questa corsa contro il tempo. Amore, destino, amicizia e sospetto si intrecciano capitolo dopo capitolo, tenendo il lettore col fiato sospeso fino all’ultima pagina

Due narrazioni diverse, due libri, due autrici e un’unica occasione: quella di trovarle entrambe alla libreria QB per raccontare le loro pubblicazioni.