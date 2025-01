Parte la stagione 2025 della Seaside Sport Academy

Orbetello: Si è aperta ieri la stagione sportiva 2025 della Seaside Sport Academy, con un evento che ha richiamato l’attenzione delle istituzioni locali, degli appassionati di vela e delle famiglie del territorio. L’Academy, fondata da quattro soci appassionati con la missione di promuovere lo sport della vela e valorizzare la Maremma Toscana, ha ribadito il suo impegno a sostegno dei giovani atleti delle squadre agonistiche, veri ambasciatori del territorio.

All’evento erano presenti Ivan Poccia, delegato alle politiche sportive del Comune di Orbetello, il Comandante della Guardia Costiera di Talamone, Roberto Onorati ei rappresentanti della Federazione Italiana Vela della II zona, che hanno sottolineato l'importanza di questo progetto sportivo per la comunità locale.





Durante il suo intervento, il Presidente della Seaside, Marco Iazzetta ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è dare ai ragazzi delle squadre agonistiche la possibilità di competere a livello nazionale e internazionale, rappresentando con orgoglio il vessillo della nostra comunità. Ogni trasferta sarà un’opportunità per promuovere il territorio del Comune di Orbetello con le sue bellezze, con un impatto positivo anche dal punto di vista turistico ed economico. Per realizzare le nostre ambizioni – continua Iazzetta – abbiamo bisogno del supporto di tutti: istituzioni, privati, aziende e tifosi della Seaside. Il nostro progetto non è solo sportivo, ma anche sociale e culturale. Ogni contributo ci aiuterà a costruire un futuro migliore per i nostri ragazzi e per il territorio.”

Il Direttore Sportivo Federico Andreotti ha aggiunto: “Investire nello sport significa investire nelle nuove generazioni. I nostri atleti sono un esempio di passione e impegno, e il loro successo porterà benefici non solo alla Seaside Sport Academy, ma a tutta la comunità locale. Organizzeremo delle regate nazionali con il preciso scopo di mostrare da un lato il livello dei nostri atleti e dall’altro la bellezza di uno stadio naturale come la baia di Talamone, che è la sede della nostra accademia che ha la base a mare presso la spiaggia della Fertilia, grazie alla collaborazione con il Gita Village di Talamone”.

Tra gli obiettivi della stagione 2025 infatti, l’Academy prevede l’organizzazione eventi di rilevanza nazionale e internazionale, in grado di mettere in luce le bellezze della Costa Maremmana. Secondo studi della Federazione Italiana Vela, un evento nazionale con 100 atleti può generare un indotto economico fino a 300.000 euro, mentre un evento internazionale può addirittura raddoppiarne l’impatto.

La Seaside Sport Academy ha confermato la propria disponibilità a collaborare con istituzioni e circoli velici limitrofi per creare una rete solida e inclusiva. Questo spirito di cooperazione è fondamentale per garantire il successo del progetto e la crescita del movimento sportivo sul territorio.

La giornata si è conclusa con grande entusiasmo e con la promessa di un anno ricco di sfide e opportunità. La Seaside Sport Academy guarda al futuro con ottimismo, certa che, grazie all’impegno di tutti, compresi i genitori dei ragazzi delle squadre agonistiche, il 2025 sarà un anno straordinario per lo sport della vela e per la promozione della Costa Maremmana.