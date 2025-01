Cronaca Cane da caccia finisce in una buca. Salvato dai Vigili del Fuoco 7 gennaio 2025

Follonica: La squadra dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Follonica è intervenuta ieri, nel primo pomeriggio in località Vivoli in prossimità del fiume Pecora nel comune di Massa marittima, per il recupero di un cane da caccia finito all’interno di una buca profonda del terreno. Le ricerche si sono svolte oltre che grazie al collare con GPS del cane, anche con l’utilizzo del geofono, strumentazione utilizzata nelle grandi calamità per la ricerca di suoni e rumori sotto alle macerie. Individuato l’animale, la squadra dei vigili del fuoco si è fatta strada nell’anfratto del terreno e lo ha riconsegnato in buone condizioni di salute al proprietario.

