Si gioca “Alla ricerca della Befana” al centro commerciale Aurelia Antica

Venerdì 6 gennaio in galleria un pomeriggio di festa tutto dedicato ai più piccoli



Grosseto: Tutti a caccia della Befana a Aurelia Antica Shopping Center. Venerdì 6 gennaio, per celebrare all'insegna del divertimento la giornata che tradizionalmente “saluta” le festività natalizie prima del ritorno a scuola, il centro commerciale di Grosseto dedica un intero pomeriggio ai più piccoli e alle loro famiglie. Naturalmente con la vecchina più popolare tra i bambini (e non solo) come ospite d'onore. L'appuntamento è in galleria dalle ore 16 alle ore 19 con “Alla ricerca della Befana”, un evento aperto a tutti.

All'interno del centro commerciale verranno allestite ben quattro postazioni di gioco, dove i bambini saranno ricevuti dalla Befana in persona, pronta a regalare dolcetti e piccoli doni a chi riuscirà a risolvere una serie di “enigmi” e superare prove giocose, da soli o in squadra. L'obiettivo finale, raccogliendo vari indizi anche in collaborazione con i negozi della galleria, sarà quello di trovare “l'oggetto perduto” nascosto in un luogo misterioso. Al termine, festa con un sacco di dolci per tutti.

Quello di venerdì 6 gennaio è solo il primo di una lunga serie di eventi pubblici che Aurelia Antica Shopping Center proporrà nel corso del 2023: il calendario degli appuntamenti proseguirà nelle prossime settimane con nuovi eventi che saranno annunciati a breve.