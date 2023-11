Cronaca Si è spenta Luciana Bianchi, ex funzionario della Confcommercio di Grosseto e vicepresidente 50&Più 16 novembre 2023

Grosseto: Una vita trascorsa al servizio degli associati: Confcommercio Grosseto esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Luciana Bianchi, per quasi quarant’anni dipendente dell’associazione di categoria. Luciana Bianchi aveva 81 anni e si è spenta improvvisamente. Lascia il marito Franco, il figlio Marco, la nuora Silvia e il nipote Matteo. Luciana Bianchi è stata a lungo funzionario in Ascom Confcommercio Grosseto nel periodo sotto la direzione di Marcello Romani. Dopo la pensione ha continuato una vita associativa attiva, entrando in 50&Più, e della stessa 50 & Più è stata anche vicepresidente provinciale. Il presidente di Confcommercio Grosseto Giulio Gennari, il direttore Gabriella Orlando, la presidente della 50&Più di Grosseto Anna Maria Della Monica, a nome dell’intero staff si stringono intorno alla famiglia con grande commozione ed affetto. “Luciana è una persona molto conosciuta e stimata, che si faceva in quattro per gli altri – osservano da Confcommercio – E’ stata fino all’ultimo un punto di riferimento in associazione. Ci mancherà”. L’ultimo saluto è previsto per domani, venerdì 17 novembre, quando saranno celebrati i funerali alle ore 15.00 nella chiesa di San Giuseppe a Grosseto. Seguici





