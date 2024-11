Si avvicina la scadenza del bando per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

Santa Fiora: Ancora pochi giorni, nel comune di Santa Fiora, per partecipare al bando relativo alla formazione della nuova graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica: le domande devono pervenire entro l’11 novembre 2024.

“In base alla nuova normativa – spiega Claudio Pantaloni, consigliere comunale con delega alle Politiche sociali – il Comune di Santa Fiora ha partecipato in forma associata con i Comuni di Arcidosso, Castell'Azzara, Roccalbegna, Seggiano, Isola del Giglio all’emanazione del bando Erp, avendo meno di 10mila abitanti. L’ultimo bando è stato pubblicato prima del 2019, si tratta quindi di un’occasione importante: invito i cittadini interessati a presentare domanda, visto che la graduatoria durerà per i prossimi 4 anni. In tutto verranno predisposte sei graduatorie, una per ogni Comune, per garantire un’equa assegnazione degli alloggi ai residenti o lavoratori locali.”

“Nel comune di Santa Fiora gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono dislocati tra Santa Fiora, Marroneto, Bagnolo e Selva - prosegue Claudio Pantaloni –. Grazie a questo bando, dunque, possiamo dare delle risposte ad un primo nucleo di famiglie bisognose della casa. Il Comune di Santa Fiora si è adoperato per cogliere questa importante opportunità.”

Le domande in busta chiusa, utilizzando l’apposita modulistica e debitamente sottoscritte, devono pervenire al Comune di Santa Fiora entro e non oltre l’11 novembre 2024. Possono essere consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Santa Fiora, negli orari di apertura al pubblico, o spedite a mezzo raccomandata A.R., riportando nome, cognome e indirizzo del mittente, o inoltrate tramite PEC all’indirizzo: comune.santafiora@postacert.toscana.it. Per le domande prodotte tramite raccomandata a.r. farà fede il timbro postale di spedizione, che dovrà essere leggibile.

Il bando e tutta la relativa documentazione sono consultabili al seguente link: www.comune.santafiora.gr.it