Un successo la giornata del “Trekking urbano” alla scoperta del villaggio minerario di Niccioleta

La Giunta comunale ha approvato l’istituzione del “Museo diffuso di Niccioleta”

Massa Marittima: Tanti visitatori si sono recati a Niccioleta per la giornata dedicata al “Trekking urbano” alla scoperta del villaggio minerario, nel comune di Massa Marittima. Il trekking, che si è tenuto lo scorso 2 novembre, ha registrato una bella adesione, con iscritti provenienti da diverse località della Toscana. Nel frattempo, il Comune di Massa Marittima ha aggiunto un importante tassello alla valorizzazione e promozione del villaggio minerario di Niccioleta con l’istituzione formale del “Museo diffuso”.

“Il Comune di Massa Marittima partecipa ormai da oltre un decennio alla Giornata Nazionale del Trekking Urbano, giunta alla ventunesima edizione. – spiega la sindaca di Massa Marittima, Irene Marconi – In linea con le finalità del movimento nazionale, che si possono riassumere nella volontà di promuovere la conoscenza dei territori in chiave sostenibile, quest’anno abbiamo proposto la passeggiata alla scoperta del Villaggio minerario di Niccioleta, nel solco dell’impegno che il Comune sta portando avanti per la diffusione della conoscenza della storia mineraria e per coltivare la memoria collettiva della strage”.

“Un lavoro che viene ulteriormente potenziato con la nascita del Museo diffuso di Niccioleta – prosegue la sindaca Irene Marconi - la cui istituzione è stata approvata dalla Giunta comunale giovedì scorso. Viene così riconosciuta e formalizzata la valenza di Museo diffuso alla frazione di Niccioleta che attraverso le sue testimonianze architettoniche ci consente ancora oggi di raccontare come era strutturato un villaggio minerario nella metà degli anni 30 del Novecento”.

Fanno parte del Museo diffuso di Niccioleta il Centro di documentazione, con la mostra permanente sulla Resistenza nelle Colline Metallifere, gli archivi minerari e il percorso urbano con l’installazione di pannelli informativi, inaugurati lo scorso anno, che consentono di effettuare la visita anche in forma autonoma.

“Il Museo diffuso di Niccioleta si collega con il Museo Subterraneo - conclude Irene Marconi - in un unico percorso integrato alla scoperta della storia mineraria di Massa Marittima. E’ nostra intenzione, appena sarà possibile, aderire con il Museo alla Rete museale della provincia di Grosseto.”