Porti: Unimpresa, Anac dia risposta urgente su caso Orbetello-Talamone

Orbetello: «Esprimiamo pieno sostegno all'iniziativa del Comitato Salviamo Talamone, che ha portato all'attenzione dell'Anac le presunte irregolarità nell'assegnazione, da parte del Comune di Orbetello, della concessione per la riqualificazione dell'approdo di Talamone. Il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento è fondamentale per garantire una gestione equa e legittima dei beni pubblici e per tutelare l'accesso al mercato da parte di tutti gli operatori economici, sia locali che nazionali. In un contesto così rilevante per l'economia del territorio, è essenziale che le procedure adottate rispecchino i criteri più rigorosi di correttezza amministrativa, come richiedono le direttive europee.

Chiediamo dunque che l'Anac dia una risposta urgente a questa segnalazione, avviando un'indagine approfondita per verificare la conformità delle azioni del Comune di Orbetello alle norme vigenti, in particolare per quanto riguarda l'ambito dei servizi pubblici locali in linea con il decreto legislativo 201 del 2022. Un chiarimento in tempi rapidi è essenziale poiché il caso del gioiello del Parco della Maremma rappresenta un pericoloso precedente a livello nazionale, in grado di minare la concorrenza». Lo dichiara il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara. «È cruciale che ogni progetto di sviluppo locale avvenga nel rispetto delle regole di trasparenza e concorrenza, per evitare il rischio di pratiche che potrebbero compromettere la fiducia degli operatori e della cittadinanza nella pubblica amministrazione. Siamo al fianco di tutte le realtà che promuovono la legalità e la correttezza nei procedimenti pubblici, nella convinzione che solo attraverso una gestione chiara e condivisa si possa garantire il benessere collettivo e un’economia più giusta e inclusiva» aggiunge il presidente di Unimpresa.