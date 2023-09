Settembre castiglionese, tanti eventi sportivi e culturali per un’estate senza fine

È ricco di appuntamenti il settembre castiglionese, dallo sport ai salotti letterari, molti nel nome di Italo Calvino.



Castiglione della Pescaia: «Settembre è sempre stato un mese importante per la stagione turistica castiglionese - afferma Elena Nappi, sindaco di Castiglione della Pescaia - per questo motivo abbiamo deciso di renderlo interessante e piacevole per castiglionesi e turisti che scelgono questo periodo per visitare il nostro territorio. Un programma variegato che permette di esaudire le diverse esigenze dei nostri fruitori dagli appassionati dello sport a quelli che amano la letteratura e l’arte fino alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali».





Sabato 9 settembre alle 18:00 la giornalista e scrittrice Laura Guglielmi presenta presso la Biblioteca Comunale il libro “Italo Calvino da Sanremo a Castiglione della Pescaia”; continuano i venerdì in Biblioteca con gli eventi di Teatro Studio e Anima Scenica; dall’11 al 17 settembre torna il Salotto di Italo Calvino, con un’edizione straordinaria dedicata proprio al centenario della nascita dello scrittore.

Quella del 19 settembre sarà la giornata dedicata a “Il Mio Calvino”, un incontro-evento presso la tomba giardino nel Cimitero di Roccamare per commemorare lo scrittore con letture insieme ai personaggi castiglionesi che lo hanno conosciuto.

Il 21 settembre il centenario di Calvino si celebra in Biblioteca, alle 18:00, con un’incontro organizzato da Ordine degli Architetti, Università di Firenze e Soprintendenza per parlare de “Le Ville del Moderno. Calvino e l’Architettura”.

Tanti anche gli eventi sportivi dedicati allo scrittore che aveva scelto proprio la Maremma e Castiglione della Pescaia quale luogo di vacanza e di riposo. È dedicato a Calvino il Palio remiero dei veterani di domenica 10 settembre, alle 19:00, sul fiume Bruna.

Sabato 16 settembre alle 18:00 protagonista è la danza in piazzale Maristella. Eva Tondi con la scuola Arte Danza presenta “Fiabe in danza”, due coreografie ispirate ai capolavori della narrativa per bambini, “Il piccolo principe” di Antoine de Sainte-Exupèry ed “Il venditore di felicità” di Davide Calì.

Per venerdì 22 settembre, alle 17:00 presso l’Hotel L’Approdo il Lions Club Salebrvm organizza il suo Primo Torneo di Burraco, il cui ricavato sarà devoluto alla VAB di Castiglione della Pescaia. Con il mese di settembre ripartono anche le Giornate europee dello Sport, con tre eventi di importanza nazionale.





Dal 16 al 23 a Punta Ala si svolgeranno i Campionati Italiani di fotografia subacquea. Dal 22 al 24 Piazza Orto del Lilli ospita il 9° Campionato Italiano individuale FIDASC di Tiro con l’arco. Domenica 24 settembre il Lungomare di Ponente vedrà circa 200 atleti provenienti da tutta Italia impegnati in una gara di Triathlon Nazionale su distanza Olimpico.

A chiudere il settembre castiglionese, che lascerà spazio ad un autunno altrettanto ricco di eventi, è la rassegna Birre d’Amare dal 29 settembre all’1 ottobre, in piazzale Maristella, a cura del CCN-Centro Commerciale Naturale e l’evento di presentazione del catalogo della mostra “Corpo a Corpo” del Museo Archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia.