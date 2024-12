Servizi impiego, a Chiusi apre lo sportello Arti

Gli sportelli decentrati dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego aprono anche a Chiusi (Si).

Chiusi: Il nuovo servizio di Arti sarà inaugurato martedì 17 dicembre, alle 10,30, dall’assessora al lavoro e alla formazione professionale Alessandra Nardini e al sindaco Gianluca Sonnini.

Il taglio del nastro è in programma presso i locali del nuovo sportello presso la sede del municipio di Chiusi in via Leonardo da Vinci 21 (Chiusi Scalo)