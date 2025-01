Sport Serie D: L'Us Grosseto arriva al Muzzi di Orvieto per la sfida contro l'Orvietana 5 gennaio 2025

Franco Ferretti

Grosseto: Sfida importante quella di oggi pomeriggio alle ore 14,30 al Muzzi di Orvieto dove i torelli di mister Gigi Consonni, attuale seconda potenza del girone E del campionato di serie D affrontano l'Orvietana. Nella prima giornata del girone di ritorno, che tra l'altro coincide anche con la prima gara del 2025 la squadra di patron Giovanni Lamioni, rientrato anticipatamente dalle vacanze negli States per essere presente in tribuna, affronta una formazione ostica, in special mondo quando gioca sul terreno amico del Muzzi. (foto di repertorio)

