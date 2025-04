Nasce Multi Lead Tecnology, un’idea innovativa maremmana che porta le imprese nel futuro

Attraverso dispositivi intelligenti come card, portachiavi, braccialetti, espositori, adesivi e oggetti 3D, dotati di tecnologia NFC e QR Code, ogni attività può offrire ai propri clienti l'accesso diretto a una pagina digitale dedicata.

Grosseto: Dalla Maremma nasce un'innovazione che unisce il mondo fisico a quello digitale, pensata per rivoluzionare il modo in cui le aziende comunicano con i propri clienti. Si chiama Multi Lead Tecnology ed è un sistema semplice, immediato e completamente personalizzabile.

Attraverso dispositivi intelligenti come card, portachiavi, braccialetti, espositori, adesivi e oggetti 3D, dotati di tecnologia NFC e QR Code, ogni attività può offrire ai propri clienti l'accesso diretto a una pagina digitale dedicata. Basta un tocco da smartphone per visualizzare contatti, social, menù, moduli, video, promozioni, elenchi e molto altro. Il tutto aggiornabile in tempo reale, senza app né registrazioni.

Vediamo come funziona.

Ogni azienda riceve un QR Code e un link personalizzato, pronto per essere utilizzato nelle più svariate occasioni.: durante eventi, sulle vetrine di negozi e attività commerciali, nei materiali pubblicitari e sui social. Il sistema si attiva in pochi minuti ed è adatto a qualsiasi settore: dalla ristorazione al turismo, dal commercio ai servizi, ad associazioni e liberi professionisti e molto altro.

Con Multi Lead, le imprese hanno la possibilità di farsi conoscere, migliorano l'assistenza clienti, aumentano le interazioni online e rafforzano la visibilità sui social e la reputazione digitale, contribuendo così alla crescita del business in modo concreto e misurabile.

Già scelto da decine di realtà maremmane, Multi Lead Tecnology è l'occasione giusta per chi vuole fare un vero passo avanti verso l'innovazione.