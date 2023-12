Serie D, convincente vittoria del Grosseto a Forte dei Marmi

Grosseto: Bella vittoria dei torelli di mister Bonucelli per 3-1 a Forte dei Marmi. Questa la cronaca della gara

2’ Calcio piazzato per il Grosseto. Bensaja tocca corto per Riccobono, che avanza e sferra la botta da fuori. Ndiaye si immola e fa carambolare il pallone in calcio d’angolo. Sul corner successivo Riccobono scodella. Svetta Cretella, senza però inquadrare lo specchio della porta.

5’ Grosseto in vantaggio con una rete dalla qualità sopraffina. Saio ci crede e tiene vivo un pallone sulla linea laterale, destinato ad uscire. Il difensore chiede e ottiene il triangolo con Arcuri. Saio galoppa sulla sinistra e pennella al centro. Sbuca Marzierli, che in spaccata segna un gran goal. Grifone avanti con l’ottavo centro in campionato di Edoardo Marzierli.

15’ Bensaja fa viaggiare Saio in sovrapposizione. Il difensore serve l’assist nel cuore dell’area per Giustarini, che viene murato al momento della battuta. Il pallone schizza sottorete in zona Arcuri, ma il secondo assistente segnala il fuorigioco del classe 2004.

17’ Calcio d’angolo per i padroni di casa. Cretella pulisce l’area di rigore. Pegollo si produce in una rovesciata dal limite. Bel gesto tecnico, ma soluzione fiacca. Pallone sul fondo.

22’ Occasione Real Forte Querceta. Punizione sul palo lungo di Podestà. Irrompe Pecchia di testa. Schiaroli salva in prossimità della linea di porta. Il Grosseto poi riesce a liberare.

23’ Giustarini addomestica la sfera e scarica un destro terrificante di controbalzo dai venticinque metri. Conclusione che sibila la traversa.

27’ Bensaja allarga per Saio, che sforna un altro cross interessante. Marzierli la schiaccia. Poi la sfera rimane lì. Marzierli ancora prova la stoccata con il destro. Intervento di istinto con i piedi del portiere Gatti.

31’ Imbucata di Tognarelli. Pegollo viene incontro e offre la sponda a Podestà, che batte con il destro. Bordata potente che sorvola la traversa.

37’ Lazzoni sbaglia completamente il disimpegno in uscita. Ne approfitta Sabelli, che avanza e preferisce sferrare direttamente rasoiata dal limite. Si accartoccia il portiere Gatti. Tiro strozzato.

39’ Altro cross al bacio di Saio. Sabelli si avvita. Il pallone a scendere viene alzato con la punta delle dita in angolo dal portiere Gatti.

40’ Raddoppio del Grosseto. Tiro dalla bandierina di Bensaja. Marzierli fa la torre sul secondo palo. Schiaroli pizzica il pallone di testa. Sottomisura è ben appostato Cretella. Il capitano biancorosso ribadisce in rete di testa, prendendo il tempo a Pegollo e a Bertipagani.

47’ Si inceppa lo schema del Grosseto su punizione. Bensaja pesca rasoterra Riccobono fuori area. Tiro alle stelle.

1’st Assolo di Podestà che sulla sinistra converge e scodella in mezzo. Torsione del neo entrato Scarpa. Sfera che sorvola la traversa.

4’st il Real Forte Querceta accorcia le distanze. Raffaelli rilancia. Giustarini stacca, ma rimanda il pallone all’indietro di testa. Bensaja non riesce a spazzare via. Subentra nell’azione Pegollo, che si infila tra le maglie della retroguardia del Grosseto e fa secco Raffaelli con un preciso diagonale.

7’st Infilata di Podestà. Pegollo schiaccia di testa. Soluzione molle.

14’st Grande chance per il Grosseto. Riccobono scucchiaia per Cretella, che supera Meucci e propone il cross. Macchi buca di testa. Marzierli in caduta schiaccia il pallone da ottima posizione. Il pallone non entra.

18’st Suggerimento di Saio. Svetta Sabelli. Bensaja si coordina da fuori. Blocca il portiere Gatti.

19’st Invio di Bensaja. Giustarini si gira in un fazzoletto e calcia. Si oppone Gatti.

21’st Viaggia alto Arcuri. Ndiaye allontana lo spiovente. Sabelli controlla ed arma il destro. Facile per il portiere locale.

24’st Punizione da posizione invitante per il Grosseto. Il tiro di Riccobono si stampa sulla barriera. Il trequartista ha una seconda opportunità. Staffilata velenosa con il mancino. Miracolo di Gatti che si allunga alla sua destra e respinge lateralmente, disturbato da una selva di gambe.

27’st Angolo di Bensaja. Gatti con i pugni salta più in alto di Cretella. Rinaldini prova a indirizzare verso lo specchio, ma viene schermato.

31’st Pennellata dalla destra di Rinaldini. Marzierli sale in cielo, ma non calibra l’inzuccata con la precisione necessaria. Pallone alto.

34’st Parabola di Meucci dalla corsia di destra. Pegollo si allunga, provando a girare la sfera verso la porta. Pallone larghissimo alla destra di Raffaelli.

44’st Il Grosseto chiude la partita con un’azione di contropiede. Macchi riceve sul vertice dell’area, sterza e sprigiona il diagonale. Il portiere Gatti dice di no. Arriva a rimorchio Arcuri, che spinge in porta il tap-in del nuovo doppio vantaggio biancorosso.

47’st Punizione a girare di Podestà. Raffaelli inghiotte il pallone.

Grosseto-Real Forte Querceta 1-3

Real Forte Querceta: Gatti, Ndiaye, Michelucci (41’st Masi), Lazzoni (1’st Scarpa), Tognarelli, Vietina, Gabrielli, Pecchia (1’st Dal Pino), Pegollo, Podestà, Bertipagani (1’st Meucci). Allenatore: Buglio. A disposizione: Luci, Bargellini, Avdillari, Morana, Chaabti.

Grosseto: Raffaelli, Cretella (45’st Carannante), Schiaroli, Giustarini (24’st Rinaldini), Sabelli, Marzierli, Riccobono, Macchi (45’st Grasso), Bensaja (43’st Bruni), Saio, Arcuri. Allenatore: Bonuccelli. A disposizione: Chilà, Aprili, Gianassi, Giuliani, Rotondo.

Reti: 5’ Marzierli (G), 40’ Cretella (G), 4’st Pegollo (R), 44’st Arcuri (G)

Arbitro: Alessandro Dallagà (Rovigo) - Assistenti: Guido Junior Cucchiar (La Spezia), Yassine El Hamdaoui (Novi Ligure)

Ammoniti: Tognarelli, Saio, Ndiaye, Riccobono

Note: Angoli: 3-6 - Recupero: 3’pt; 5’st

Foto Noemy Lettieri