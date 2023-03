Serie D: Brutta sconfitta ad Orvieto per i torelli maremmani

Grosseto: Bruttissima sconfitta dei torelli maremmani contro l’Orvietana, 4-1 in risultato finale in favore degli umbri. Il Grosseto chiude la gara in otto, con tre espulsioni e una gara da dimenticare presto. Questa la cronaca. Il Grosseto parte bene e va in vantaggio per prima con Giustarini al 10’ del primo tempo. Poi inizia il calvario per gli uomini di Cretaz.

Subito dopo i torelli si spengono e salgono in cattedra gli umbri, che da prima pareggiano con Tomassini e subito dopo vanno in vantaggio con Albani. Nella ripresa il disastro si compie per i maremmani. Fioccano i cartellini e a farne le spese con l’espulsione sono nell’ordine Cretella (espulso sul finire del primo tempo), poi Ciolli e infine con Ferrante. L’Orvietana segna ancora due volte, fissando il risultato finale sul 4-1.