Serie A2, al Casa Mora il Castiglione sfida il Matera

Castiglione della Pescaia: Nella quarta giornata della Coppa Italia, la Blue Factor di Alessandro Brizzi ospita per la terza partita consecutiva al Casa Mora, la Decom Roller Matera di Valerio Antezza. Una sfida intrigante e che si preannuncia combattuta come sempre contro la squadra lucana, fischio d’inizio sabato alle 19 arbitro Donato Mauro di Salerno. Il Matera ha iniziato come i biancocelesti maremmani il suo cammino in coppa con due vittorie, 6-3 al Salerno e 11-1 al Prato e questa potrebbe essere una gara decisiva per le sorti del girone. Nel Castiglione ancora assente Filippo Onori, reduce da un intervento all’appendicite, mentre il resto della squadra è a completa disposizione. Al castiglione servirà molta attenzione: il Matera, come detto, è una squadra con un mix di veterani e giovani di prospettiva a partire dal portiere Joseph El Haouzi al bomber argentino Conrado Piozzini Pereyra senza dimenticarsi di Pamela Lapolla, anche lei una “veterana” in serie A2.



La serie B invece, sempre per la Coppa Italia scenderà in pista in via Mercurio alle 19, arbitro Luca Lossi di Viareggio, domenica nel derby contro il Grosseto.

L’under 17 gioca domenica alle 11.30 al palaTerzi contro il Sarzana, arbitro Matteo Righetti di Sarzana. L’under 15 ospita al Casa Mora l’Spv Viareggio, sabato alle 16 arbitro Pier Paolo Montomoli di Grosseto; mentre l’under 13, sempre al Casa Mora domenica alle 11 arbitro Matteo Galoppi, riceve il Sarzana A.