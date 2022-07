Cronaca Senza esito le ricerche notturne della donna dispersa in mare 25 luglio 2022

25 luglio 2022 153

153

Redazione Monte Argentario: Sono andate avanti per tutta la notte scorsa le ricerche della 60enne dispersa in mare a seguito della collisione avvenuta nel tardo pomeriggio del 23 luglio, tra un motoscafo e una barca a vela nelle acque al largo dell’Argentario.

L’esito è purtroppo ancora negativo. Le ricerche, gestite dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano sotto il coordinamento della Centrale operativa della Direzione marittima di Livorno, sono state compiute con mezzi nautici della Guardia Costiera, impiegando anche unità di stanza all’isola del Giglio e dall’isola d’Elba. Le operazioni di ricerca continueranno comunque anche nella giornata odierna con mezzi di superficie ed elicotteri. annuncio Seguici





annuncio Categorie Costume e società

Dalla regione

Ambiente annuncio

Cronaca Senza esito le ricerche notturne della donna dispersa in mare Senza esito le ricerche notturne della donna dispersa in mare 2022-07-25T09:48:00+02:00 136 it Senza esito le ricerche notturne della donna dispersa in mare PT1M /media/images/incidente-mare.jpg /media/images/thumbs/x600-incidente-mare.jpg Maremma News