Secondo incontro su Siloe: al Polo le Clarisse l'architetto Edoardo Milesi

Si torna a parlare del monastero di Siloe al Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura.

Grosseto: Per il ciclo di incontri “Un’oasi di bellezza: il monastero di Siloe”, organizzato in collaborazione con la Diocesi di Grosseto, venerdì 10 gennaio alle 18.00 alla Chiesa dei Bigi sarà ospite l’architetto Edoardo Milesi che parlerà della nuova chiesa di Siloe.

L’ingresso è gratuito, per info e prenotazioni 0564 488066 o scrivere a prenotazioni.clarisse@gmail.com.

Dopo il primo evento dedicato al passato del monastero, stavolta è tempo di parlare di “Speranza” e quindi dei cambiamenti ad oggi in atto a Siloe, come la costruzione della nuova chiesa. Ad intervenire sarà proprio il progettista dell’intero complesso, l’architetto Milesi, che illustrerà la sua visione per i nuovi spazi del monastero. Ad introdurre il pomeriggio sarà il professor Marcello Campomori, responsabile dell’ufficio diocesano per la pastorale della cultura, che terrà un primo intervento sul tema della speranza cui è dedicato l’anno giubilare aperto a Natale. La rassegna si chiuderà il 14 febbraio con l’incontro dedicato al progetto “Simposio”, al quale parteciperanno dodici scultori provenienti da tutto il mondo, soprattutto da zone dove attualmente i conflitti sono più accesi.