Atto vandalico al presepe in Comune

Trovato il responsabile

Grosseto: Le immagini visionate dalla Municipale di Grosseto hanno fatto chiarezza riguardo la sparizione della statua del Bambino Gesù dal presepe allestito nel loggiato del palazzo del Comune. Si è trattato di un vero e proprio atto vandalico a opera di un senza fissa dimora. L'uomo è stato ripreso dalle telecamere dell'impianto di videosorveglianza in piazza Duomo mentre si avvicina al presepe realizzato dai frati francescani e, dopo aver preso in mano la statua del Bambinello, la scaraventa via. Il tutto è avvenuto nel cuore della notte appena trascorsa. Della statua, al momento, non c'è traccia. “Confermo – commenta il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna - quanto detto stamani a caldo, non appena appresa la notizia al mio arrivo in Municipio: mi pervade un profondo senso di amarezza e rabbia per un gesto grave e del tutto ingiustificato. Posso anche provare a comprendere il disagio che vivono alcune persone, e come presidente del Coeso e sindaco cerco infatti di lavorare ogni giorno per ridurre le difficoltà che ognuno può incontrare nella propria vita, ma non riesco a tollerare simili comportamenti. A ogni modo – sottolinea il sindaco -, ringrazio le autorità preposte che hanno offerto in tempi brevi una lettura chiara della situazione e lascio a loro il compito di adempiere gli atti eventualmente necessari a punire il responsabile”.