Scuola. On. Fratoianni (Verdi Sinistra): "Basta con la retorica vuota sui giovani"

Roma: “Nel nostro Paese la retorica la fa da padrona e in particolare sulle giovani generazioni: da un lato i giovani esaltati come risorse del futuro e dall’altro i giovani come scansafatiche e nullafacenti, oggetto delle risposte repressive come accade ad esempio con il decreto sui rave. La verità è che in questo Paese ai giovani andrebbero date delle risposte. Per esempio su un terreno fondamentale per loro come quello della formazione, dell’istruzione.”



Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni in un video sui social nel giorno delle manifestazioni promosse dalle associazioni studentesche.

“L’Italia è un Paese in cui crescono gli abbandoni scolastici - prosegue il parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra - nel quale cala il numero degli immatricolati e dei laureati nelle università, nel quale formarsi fino all’istruzione universitaria costa fino a 160mila euro, e ai fuori sede vengono offerti alloggi a costi irraggiungibili mentre vengono tagliate le borse di studio.”

“Serve cambiare strada: servono investimenti, vogliamo che la formazione dall’asilo fino agli atenei sia gratuita, perché la formazione è il primo dei beni comuni, veicolo fondamentale di sviluppo per il nostro Paese.

Bisogna poi dire basta - conclude Fratoianni - con un modello di alternanza scuola lavoro che non funziona, e che troppo spesso ha avuto esiti drammatici. Servono insomma quelle scelte in grado di costruire un futuro migliore”