Scuola media di via Garigliano: al via i lavori di efficientamento energetico

Grosseto: Approvato dalla Giunta comunale il progetto esecutivo che darà il via all'intervento di efficientamento energetico presso la scuola secondaria di primo grado Galileo Galilei di via Garigliano. Con un investimento complessivo di 40mila euro, l'intervento prevede la sostituzione degli attuali corpi illuminanti con moderni sistemi a led, più efficienti e sostenibili.

"Il progetto rappresenta un passo avanti fondamentale non solo per migliorare la qualità dell'ambiente scolastico, ma anche per promuovere l'adozione di soluzioni ecologiche e innovative all'interno delle strutture – affermano il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Ginanneschi –. L'investimento in nuove tecnologie di illuminazione ridurrà i consumi energetici e i costi operativi della scuola e offrirà anche un ambiente di apprendimento migliore e più confortevole per i nostri studenti".



