Scuola Manetti Porciatti: Primo open day al polo tecnologico da tutto esaurito

Grosseto: Dopo il successo dei laboratori al Polo, attivati nei primi giorni dell’anno scolastico e che hanno visto la partecipazione di molti studenti provenienti dalla scuole medie delle provincia, il Manetti Porciatti ha inaugurato, sabato 09 novembre dalle 15 alle 18, la serie degli Open Day, per consentire a chi è chiamato a compiere la scelta della scuola superiore di farlo in maniera consapevole, visitando i locali e i laboratori in dotazione alla scuola.

Sono state molte le famiglie interessate alla visita che hanno compilato il modulo sul sito dell’orientamento del Polo, www.isitgosseto.com

“Ringrazio per il lavoro svolto lo staff dell’Orientamento - ha commentato il dirigente scolastico Angelo Costarella - che ha permesso di raggiungere numeri importanti e un elevato livello di soddisfazione che è emerso dal questionario che abbiamo somministrato dopo il primo Open Day. Del resto la preparazione dei nostri studenti e studentesse e le competenze acquisite sono apprezzatissime in ambito lavorativo a tal punto che è difficilissimo, se non impossibile, per imprese e aziende reperire tecnici da assumere, tale è il loro esiguo numero.

Per fortuna già da alcuni anni stiamo notando una crescita della componente scolastica femminile. Spero che le giovani studentesse siano finalmente consapevoli dell’importanza di approcciare gli studi tecnico scientifici, capaci di offrire una carriera esaltante e di grandissima soddisfazione professionale ed economica.” Il prossimo appuntamento di orientamento è previsto per sabato 23 novembre, con il primo Open Lab, in cui gli studenti e studentesse delle scuole medie potranno confrontarsi con due attività laboratoriali a scelta. L’Open Day, con la visita organizzata con tutte le specializzazioni di Informatica e Telecomunicazione, Meccanica Meccatronica ed Energia, Elettronica ed Elettrotecnica e Costruzioni Ambiente e Territorio (CAT), tornerà mercoledì 11 dicembre 2024. Ricordiamo che per prenotare le visite occorre compilare il form nel sito dell’Orientamento www.isitgrosseto.com .