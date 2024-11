Confartigianato: Le novità del settore manutentori del verde domani a Grosseto

Appuntamento martedì 19 novembre alle ore 18 via Monte Rosa 26 Grosseto sala conferenze di Confartigianato Imprese Grosseto insieme all'assessore all'ambiente del Comune di Grosseto Erika Vanelli

Grosseto: Confartigianato Imprese Grosseto ha organizzato per martedì 19 novembre alle ore 18 nella sala conferenze in via Monte Rosa 26 a Grosseto un incontro dedicato alle novità del settore manutentori del verde, dove saranno affrontati i seguenti argomenti:

1. D.L. Ambiente approvato dal Consiglio dei ministri in data 10/10/2024: riguardante l’equiparazione ai rifiuti solido urbani dei rifiuti derivanti da attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico;

2. Lavori di costruzione del nuovo centro di raccolta del comune di Grosseto realizzato in via Giordania in un’area complessiva di circa 3.000 mq.

All'incontro intervengono:

Erika Vanelli assessore all'ambiente del Comune di Grosseto;

Arch. Domenico Melone dirigente del settore ambiente del Comune di Grosseto

P.I Ivan Luigi Orlando responsabile di Confartigianato Ambiente.

Per maggiori informazioni: Ing. Gianluigi Ferrara Tel. 0564/419606 - 333/8418381 gianluigi.ferrara@artigianigr.it