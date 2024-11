Manciano: Ripetuti e gravi disservizi alla linea internet. Sindaco Morini infuriato

Sindaco Morini infuriato: «Anche oggi, lunedì 18 novembre, a Manciano siamo senza internet. Grave disagio per le attività, per i professionisti e per l’ente pubblico»

Manciano: Il sindaco di Manciano Mirco Morini, a nome dell’Amministrazione comunale, interviene su un disservizio che si sta verificando da tempo nel territorio mancianese. «Sono veramente infuriato. Anche oggi, lunedì 18 novembre, non funziona la linea internet – spiega il primo cittadino – e purtroppo non è la prima volta che succede, anzi. A settembre e a ottobre è capitato lo stesso problema, siamo rimasti senza connessione per due giorni interi. Un danno grave per tutto il territorio, per le imprese, i professionisti e tutti coloro che lavorano sul web.

Questa mattina abbiamo ricevuto moltissime segnalazioni dai nostri concittadini, esasperati da una situazione che pare non risolversi. Il disagio si sta verificando da quando a Manciano è iniziata l’installazione della fibra: come si evince al giorno d’oggi non avere la linea internet significa paralizzare intere strutture che funzionano e lavorano con il web. Anche gli uffici comunali sono bloccati. In questo periodo, proprio per tutelare le attività del mio Comune, ho anche contattato la Regione Toscana informandola della vicenda ma anche questa mattina il problema si è ripresentato e non si tratta di un disservizio che dura un’ora ma va avanti tutto il giorno. Adesso chiediamo veramente una risoluzione definitiva, altrimenti ci rivolgeremo agli organi competenti».