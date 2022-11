Scuola, Frassinetti: "Il PNRR per eliminare gender gap nei percorsi STEM"

Roma: Paola Frassinetti, Sottosegretario Ministero dell'Istruzione e del Merito, è intervenuta nella trasmissione Dire Donna Oggi in onda su Cusano Italia TV (ch.264 del digitale terrestre) parlando di parità di genere e di percorsi STEM. "Esiste nelle materie tecnologiche e scientifiche il gender gap.

E' innegabile i numeri parlano chiaro, io sono convinta che vanno portati degli aggiustamenti e anche con il PNRR vanno fatti degli investimenti ad hoc, potenziando l'orientamento dei nostri ragazzi nel momento che scelgono gli studi, è un questione di sistema. Dobbiamo rafforzare i progetti in cui partecipano le donne. Abbiamo dei retaggi che hanno sempre visto le donne lontano dalle materie scientifiche. L'industria 4.0 che caratterizza i percorsi stem vuole figure professionali provenienti da studi scientifici. Dobbiamo investire per eliminare questo divario. Il PNRR può essere modulato e mirato a situazioni di emergenza, come questa del gender gap. Quindi dobbiamo mettere sul piatto risorse, come ha fatto il Governo precedente, bisogna dare un atto di discontinuità per un cambiamento di mentalità".