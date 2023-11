Scuola formazione Pd Toscana intitolata a Sergio Staino

Fossi: “Con lui parlavamo della necessità di una scuola di formazione politica”



Amiata: Sarà intitolata a Sergio Staino, recentemente scomparso, la prima scuola di formazione politica del Pd toscano, che toccherà diversi comuni del Monte Amiata.

L'inaugurazione prevista per oggi è stata annullata a causa della situazione meteo riscontrata in gran parte della regione Toscana.

“Una scelta che abbiamo prima voluto condividere con la famiglia, che ringraziamo per avere accolto la nostra idea. Abbiamo subito pensato a lui perché Sergio Staino è stato un riferimento culturale e intellettuale del mondo della sinistra, il nostro mondo. Ha poi sempre dimostrato una capacità di dialogo spontanea con le nuove generazioni. E anche nelle nostre conversazioni ribadiva la necessità di una formazione politica strutturata. Siamo onorati di partire domani nel suo nome” ha commentato il segretario regionale Pd, Emiliano Fossi.

La scuola, a tappe itineranti, prevede in tutto quattro fine settimana formativi in Toscana, più uno a Bruxelles e una tappa finale a Roma: la scuola si svolgerà nei fine-settimana, per un totale di 200 under 30 coinvolti ogni anno. Ogni giovane aderente al manifesto dei valori del Partito Democratico può fare richiesta di partecipazione attraverso il sito internet www.pdtoscana.it, scegliendo la tappa di interesse.