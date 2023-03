Scontro salvezza per il Circolo Pattinatori Hobbystore mercoledì sera a Follonica

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Hobbystore anticipa mercoledì sera alle 20,45 (diretta streaming sul canale Youtube della Fisr), alla pista del Capannino, il derby con l’Acea Follonica, valido per la prima di ritorno del campionato di serie A2. Per i ragazzi di Carlo Gucci è un confronto fondamentale in chiave salvezza. Gli azzurri dell’ex Franco Polverini sono ultimi in classifica a due punti, i biancorossi sono penultimi a 6. Un successo, dunque, permetterebbe a Salvadori di acquisire un vantaggio importante nei confronti dei cugini del golfo.



All’andata il duello è finito 5-5, con il Grosseto, che ha trovato con Battaglia il gol del definitivo pareggio, dopo essersi fatto rimontare dall’Acea dal 4-1 al 4-5. Hobbystore ha recuperato tutti gli influenzati e si presenta determinato a portare a casa l’intero bottino. La Fisr ha intanto ufficializzato il recupero della gara esterna con il Pumas Viareggio, in calendario mercoledì 14 marzo alle 21. Sabato 18 alle 17, invece, i biancorossi torneranno a giocare alla Pista Mario Parri contro il Decom Roller Matera, un altro importantissimo scontro salvezza.

I convocati: Bruni, Del Viva; Alessandro Saitta, Salvadori, Borracelli, Nerozzi, Giusti, Alfieri, Battaglia.

La classifica del girone B di serie A2: Giovinazzo 23; Blue Factor Castiglione 22, Forte dei Marmi 18; Pumas Viareggio 15; Rotellistica Camaiore 12 Gamma Sarzana 10; Campolongo Salerno 7; Hobbystore Grosseto e Roller Matera 6; Acea Follonica 2.

(foto credit Manuel Urracci)