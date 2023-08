Scontro frontale, quattro feriti. E' grave una donna

Capalbio: Scontro frontale nella notte fra un auto e un mezzo pescane. E' accaduto alle 02:38 sulla SS1 Aurelia, a circa 2 km dal bivio per Borgo Carige nel comune di Capalbio.

Feriti i 4 occupanti dell'auto, una donna di 30 anni in gravi condizioni e un uomo di 23 anni in codice 2 portati a Siena, un uomo di 23 anni e un uomo di 26 anni sono invece stati portati in codice 2 a Grosseto. Intervenuti ambulanza medicalizzata CRI Orbetello, ambulanza BLSD Misericordia Albinia, ambulanza India CRI Capalbio, vigili del fuoco e carabinieri.