Scontro auto-furgone, 5 i feriti

Orbetello: Intervento del 118 questa mattina alle 8:00 in località Barca Colonna, nel comune di Orbetello, per uno scontro tra auto e furgone. Coinvolti 5 uomini, due dei quali, di 59 e 25 anni, portati in codice 2 all'Ospedale Misericordia di Grosseto, e gli altri tre in codice 1 all'Ospedale di Orbetello.

Intervenuti l'ambulanza della Misericordia di Albinia con infermiere, automedica di Orbetello, ambulanza CRI Magliano, croce Rossa di Orbetello, Carabinieri e i Vigili del Fuoco.